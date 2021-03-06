ميليشيا «قسد» تخطف مدنيين من ريف الحسكة

في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قرى بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لـ «سانا» بأنه بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا «قسد» عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن حملة المداهمات التي تشنها ميليشيا «قسد» بشكل يومي تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي من جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها والاحتلال الامريكي من المنطقة.