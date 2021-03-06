التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على جورين في ريف حماة

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين شمال غرب حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل «سانا» بأن إرهابيين يتحصنون في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي اعتدوا بالقذائف الصاروخية على المنازل في بلدة جورين بالريف الشمالي الغربي.

وأوضح المصدر أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.

وتنتشر التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.