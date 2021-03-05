تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام بارداً نسبياً خلال ساعات الليل ويحذّر من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أضافت: تكون الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غداً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: