القومي الاجتماعي في لبنان: ما يسمى «قانون قيصر» انتهاك فاضح لحقوق الانسان

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن الحصار الاقتصادي المفروض على السوريين من خلال ما يسمى «قانون قيصر» الجائر يمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وإمعاناً صارخاً في استهداف المواطنين السوريين بلقمة عيشهم.

وقال الحزب في بيان له اليوم: إن المعركة التي تخوضها سورية بمواجهة الإرهاب ورعاته الدوليين والإقليميين وبعض العرب هي معركة فلسطين ومعركة الأمة جمعاء فمصير أمتنا ومستقبلها وسيادتها رهن الانتصار في هذه المعركة وسورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً صاغت هذا الانتصار الذي ينتظر خواتيمه بطرد ما تبقى من إرهاب واحتلال.

وأشار الحزب إلى أن ما يحصل على الأرض السورية من تصعيد النظام التركي للاعتداءات بواسطة المجموعات الإرهابية كلها مؤشرات لاستمرار الحرب الإرهابية الكونية والتي أضيف إليها الحصار الاقتصادي على سورية مجدداً إدانته للاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي السورية.

«سانا»