إرهابيون من مرتزقة النظام التركي يقطعون مئات أشجار الزيتون في عفرين المحتلة

واصلت التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي والمدعومة منه اعتداءاتها على المدنيين وأملاكهم في منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي حيث أقدم الإرهابيون اليوم على قطع أكثر من 400 شجرة زيتون في قرية الرأس الأحمر بهدف الاتجار بأخشابها بعد نقلها إلى الأراضي التركية.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية وإعلامية متطابقة قولها: بأن إرهابيين تابعين لتنظيم ما يسمى «صقور الشام» المدعوم من قبل النظام التركي قطعوا أكثر من 400 شجرة زيتون من أحد البساتين الزراعية في قرية الرأس الأحمر التابعة لناحية بلبل في منطقة عفرين شمال غرب حلب والعائدة ملكيته لمواطن هجرته التنظيمات الإرهابية من قريته.

وتواصل التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى «الجيش الوطني» الإرهابي اعتداءاتها على أهالي مدينة عفرين والقرى التابعة لها بشكل شبه يومي منذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية في آذار عام 2018 وتفرض بقوة السلاح والترهيب سطوتها الأمنية على الأهالي بقيامها بحملات خطف لمواطنين بتهم مختلفة فضلاً عن سرقة ممتلكات وأرزاق المواطنين الذين تهجروا من منازلهم بفعل الإرهاب.