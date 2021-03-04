جامعة حماة تصدر نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه
أصدرت جامعة حماة، اليوم، نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه الذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلاً عن «سانا» عن رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان قوله: «عدد الطلاب المتقدمين للاختبار المذكور بلغ 49 طالباً وطالبة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مبيناً ن عدد الناجحين في الاختبار بلغ 26 طالباً.
وأشار سلطان إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الإلكتروني.