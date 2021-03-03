ميليشيا «قسد» تطلق الرصاص على معلمين خرجوا بمظاهرة ضدها في الرقة

اعتدت مجموعات مسلحة من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالرصاص الحي على معلمين خرجوا بمظاهرة في مدينة الرقة للمطالبة بوقف ممارسات الميليشيا بحقهم واختطافها الشبان لزجهم في القتال بصفوفها.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا «قسد» اعتدت اليوم على المعلمين الذين خرجوا بمظاهرة في مدينة الرقة تنديداً بجرائم الميليشيا وللمطالبة بوقف اختطاف الشباب، وخاصة المعلمين وسوقهم الى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.

وأوضحت المصادر أن مسلحين من ميليشيا «قسد» أقدموا على إطلاق النار بشكل عشوائي لترهيب المتظاهرين وتفريقهم واختطفوا أربعة معلمين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية بأن كوادر مدرستي مزرعة اليرموك الابتدائية والإعدادية في قرية حزيمة بريف الرقة الشمالي أغلقوا المدرستين إلى إشعار آخر ردا على إجراء ميليشيا «قسد» سوق المعلمين إلى معسكراتها وتجنيدهم قسراً في صفوفها.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا «قسد» وعلى امتداد الأشهر الماضية خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة ودير الزور والرقة ضد هذه الميليشيا احتجاجاً على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها التي تشهد زيادة في عمليات اختطاف المدنيين وخاصة الشباب منهم.