تزويد الأطباء باللقاح في (المواساة) بدءاً من الغد

نور قاسم:

بيّن مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين لـ”تشرين” أنه اعتباراً من يوم غد الخميس سيبدأ إعطاء اللقاح للكوادر الطبية والتمريضية في الخطوط الأولى الذين هم على تماس مباشر مع المرضى في المشفى، وعند وصول الكمية الثانية يمكن أن توزّع على الخطوط الثانية، واللقاح اختياري وليس إلزامياً لهم.

وأشار الأمين إلى ازدياد حالات الإصابات بفيروس كورونا مقارنةً مع الشهر الفائت بنسبة ٣٠٪، ولا يمكن معرفة في حال كانت من سلالة ثانية أو غير ذلك بسبب عدم وجود مخابِر تقنية في المشفى تفرق بين الطافرة وغير الطافرة، وأما الوفيات فهي تُقدّر بـ٣٪ من المرضى بكوفيد١٩.

ولفت الأمين إلى أن المنحنى الوبائي عاد بالصعود منذ حوالي أسبوع ولذلك تمت زيادة عدد الأسرَّة لاستقبال الحالات إلى حوالي ٥٠ سريراً في كل من أقسام الإسعاف والعزل والإنتانية والعناية المشددة. منوهاً بوجود خوف من هجمة شديدة للفيروس، وأنه من الضروري تكثيف الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة ريثما يؤمن اللقاح للجميع.