من يتعمق في الحوار الهاتفي الثالث من نوعه منذ تنصيب بايدن بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية الكيان الصهيوني غابي أشكنازي، يعتقد وهلة أن هناك تغيراً في السياسة الأمريكية في المنطقة، وفتوراً وبروداً وتراجعاً عما سمي بـ «صفقة... المزيد ←