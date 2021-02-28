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الأحد,28 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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إيران ترفض مقترحاً أوروبياً بعقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي
وزارة النفط: إعادة ضخ الغاز في خط الجبسة ـ الريان بعد إتمام إصلاحه
العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
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اعتقال وإصابة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل العمل الشعبي العربي لمواجهة المشروع الصهيوني
الدفاع الروسية: إرهابيو «النصرة» ينفذون 24 اعتداءً في منطقة خفض التصعيد بإدلب
«قسد» تختطف 8 مدنيين بينهم أطفال في منبج
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لقطة اليوم
وكالات:
لقطة اليوم
وكالات:
في
28 شباط , 2021
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