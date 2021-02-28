إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا والصين

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 7890 إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المانيا بلغ حتى الآن مليونين و442336 إصابة والوفيات 70045 حالة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم: إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي جميعها وافدة من الخارج، وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 89893 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.