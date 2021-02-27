تواصل الإدانات للعدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن والحزب القومي الاجتماعي اليمني العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مؤكدين أنه ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويستهدف مباشرة دولة ذات سيادة ما يصعد الوضع بشكل خطير في المنطقة.

وقال الحزبان في بيان مشترك اليوم: “ندين ونستنكر الصمت الدولي إزاء ما تتعرض له سورية الأرض والإنسان من حصار جائر واعتداءات متكررة من قبل الإدارة الأمريكية.. وعليه نهيب بكل أحرار العالم لإدانة العدوان والحصار المفروض على شعبنا العربي السوري والوقوف ضد الهيمنة الصهيوأمريكية”.

بدوره أدان المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير الجعيد العدوان الأمريكي واصفاً إياه بأنه همجي ويأتي استكمالاً للحرب الإرهابية التي شنت على سورية.

وأشار الجعيد إلى أن سورية تدفع اليوم ثمن مواقفها المشرفة والرائدة في التصدي لكل المؤامرات الداخلية والخارجية مشدداً على ضرورة التمسك بالمقاومة وتوحيد جهود القوى المخلصة والأحرار والشرفاء في العالم للالتفاف حولها في المنطقة.

من جهته أكد النائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني شهريار حيدري أن العدوان الأمريكي جاء لدعم تنظيم “داعش” الإرهابي باعتباره الأداة التي تستخدمها واشنطن لتقويض الأمن في سورية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حيدري قوله: إن “الأمن في سورية يجعل أمريكا والكيان الصهيوني يشعران بالقلق وهو ما دفع أمريكا للقيام بعدوانها” موضحاً أن جميع الحكومات الأمريكية لديها استراتيجية ثابتة تحاول من خلالها تبرير احتلالها مناطق في سورية والمنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين طالبت اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها.

«سانا»