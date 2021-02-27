وزارة الدفاع الأرمنية: الجيش يواصل مهامه لضمان أمن البلاد

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بشكل كامل لضمان أمن البلاد بغض النظر عن العملية السياسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقله الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن الجيش مستمر في الخدمة باسم ضمان أمن الدولة والشعب داعية إلى عدم الإدلاء بتصريحات نيابة عن وزارة الدفاع وعدم إشراك الجيش في العمليات السياسية.

من جانبه، أكد أحد قادة المعارضة جيجام مانوكيان في وقت سابق أن جميع وحدات القوات المسلحة الأرمنية انضمت إلى بيان قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان والحكومة.

وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس أرمين ساركيسيان لم يوقع مرسوماً بشأن إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك غاسباريان والذي طلب باشينيان إقالته.

بدوره أكد رئيس الوزراء باشينيان أنه أرسل وللمرة الثانية التماساً إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.