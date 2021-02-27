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قتلى ومصابون بعصيان لإرهابيي «داعش» في سجن الهول

قتل وأصيب عدد من السجناء في سجن الهول بريف الحسكة من جراء إطلاق ميليشيا «قسد» النار عليهم داخل السجن بعدما قام إرهابيو تنظيم «داعش» بعصيان فيه.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل« سانا» أن ميليشيا «قسد» فرضت طوقاً أمنياً حول سجن الهول وفي أروقته حيث تحتجز فيه إرهابيين ومرتزقة ينتسبون لتنظيم «داعش» الإرهابي على خلفية عصيان ينفذه الإرهابيون داخل السجن منذ ساعات.

وبينت المصادر أن مسلحي ميليشيا «قسد» أطلقوا النار داخل السجن ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من السجناء.

ووقعت عدة حالات عصيان على امتداد الأشهر الأخيرة في السجون التي تسيطر عليها ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة والتي تضم آلافاً من إرهابيي تنظيم «داعش» من مختلف الجنسيات.

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