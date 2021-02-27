الصحة: 66 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 80 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 80 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15533 شفيت منها 9717 وتوفيت 1023 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 27 شباط 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

19 في دمشق

18 في اللاذقية

8 في السويداء

6 في طرطوس

6 في حلب

3 في حمص

3 في حماة

2 في ريف دمشق

1 في القنيطرة

الشفاء:

15 في حلب

14 في دمشق

12 في اللاذقية

10 في حمص

7 في طرطوس

7 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في درعا

5 في حماة

الوفاة:

2 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في السويداء