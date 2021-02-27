وفاة 4 أشخاص وإصابة 18 جراء اندلاع حريق في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة

توفي 4 أشخاص بينهم طفل وأصيب 18 آخرون جراء حريق نشب في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشرقي.

وقالت مصادر من داخل المخيم لمراسل «سانا» إن حريقاً نشب في مجموعة من الخيم في القسم الرابع داخل المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي جراء انفجار موقد كاز نتيجة استخدام وقود نوعيته رديئة ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص بينهم طفل .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 18 مصاباً جراء الحريق تم نقلهم إلى مشافي مدينة الحسكة وحروقهم بين المتوسطة والخطيرة .

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا «قسد» المدعومة منها آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.