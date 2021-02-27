«فياارب»: ندين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور ونجدد تضامننا ودعمنا لسورية

أدان اتحاد الجمعيات العربية الأرجنتينية «فياارب» العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مؤكداً أنه يشكل اعتداء صارخاً على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.

وقال الاتحاد في بيان تلقت «سانا» نسخة منه: ندين ونستنكر اغتصاب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوجود قوات احتلال أجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية وعملاؤها المحليون على أراضي سورية ذات السيادة، مستهجناً الحماية المضللة التي تمنحها هيمنة واشنطن لعملائها بشكل غير قانوني.

وجدد الاتحاد رفضه الاعتداء على سلام وأمن الشعب السوري وكذلك استخدام الأراضي السورية ذات السيادة كجزء من اللعبة الجيوسياسية الإقليمية والدولية الغربية لتحقيق مصالحهم.

كما جدد الاتحاد دعمه وتضامنه غير المشروطين لسورية في مواجهة مثل هذا الاعتداء والتصدي له بالدفاع عن سلامتها الإقليمية وسيادتها الوطنية في إطار الحقوق الممنوحة لها بموجب القانون الدولي داعياً إلى إعادة العدالة والإنصاف في النظام الدولي وإنهاء قانون الغاب السائد الذي جعل عالم اليوم أسير الأجندة الإمبريالية الأمريكية.

يشار الى أن اتحاد الجمعيات الأرجنتينية العربية «فياارب» يمثل أكثر من 350 جمعية في جميع أنحاء البلاد من جالية تضم الجيل الثالث والرابع والخامس من المواطنين الأرجنتينيين وأحفاد المهاجرين العرب.