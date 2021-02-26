الصحة: 62 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 84 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 84 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15467 شفيت منها 9637 وتوفيت 1018 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 26 شباط 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

21 في اللاذقية

20 في دمشق

11 في حلب

8 في ريف دمشق

2 في القنيطرة

الشفاء:

15 في حلب

14 في دمشق

13 في اللاذقية

11 في حمص

7 في طرطوس

7 في ريف دمشق

6 في درعا

6 في السويداء

5 في حماة

الوفاة:

3 في دمشق

1 في حلب