ظريف مخاطباً أمريكا وأوروبا: عالجوا السبب في خفض إيران التزاماتها النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على الولايات المتحدة ودول «الترويكا» الأوروبية معالجة السبب الذي دعا طهران لخفض التزاماتها النووية لا أن تطلب منها وقف إجراءاتها التعويضية المبنية على البند 36 من الاتفاق النووي.

وأوضح ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم نقلتها وكالة «ارنا» أن أمريكا والترويكا الأوروبية « بريطانيا والمانيا وفرنسا» هي السبب في خفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزاماتها في الاتفاق النووي.

وبيّن ظريف أن أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق النووي خفضت إيران التزاماتها في الاتفاق، في حين كانت إيران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين مضيفاً أن الترويكا الأوروبية مقصرة أيضاً لأنها لم تمارس أي تجارة مع إيران منذ 3 أعوام.