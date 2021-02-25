سجن إرهابي “داعشي” 6 سنوات في البوسنة

أصدرت محكمة بوسنية اليوم حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق إرهابي بتهمة ارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي والمشاركة في القتال ضمن صفوف التنظيم المتطرف في سورية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحكمة قولها: إن الإرهابي جاسمن كيزوروفيتش أمضى نحو سبع سنوات في سورية وحرض آخرين على المشاركة في نشاطات إرهابية كما أكد قضاة أنه كان يطلق دعوات علنية لقتل جنود ومدنيين.

ورفض القضاة مزاعم الدفاع التي أفادت بأن جاسمن كان يشارك في أعمال خيرية في سورية لمساعدة السكان خلال الحرب.

وفي عام 2014 باتت البوسنة أول دولة أوروبية تصدر أحكاماً بالسجن على مواطنيها الذين يلتحقون بتنظيمات إرهابية ويشاركون في القتال خارج البلاد.

ومنذ عام 2012 انضم أكثر من ألف شخص من دول البلقان لصفوف الإرهابيين في سورية والعراق قتل المئات منهم بينما عاد مئات آخرون إلى بلادهم.

“سانا”