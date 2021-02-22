أهلنا في الجولان السوري المحتل ينعون المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش

نعى أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش الذي وافته المنية اليوم في أحد مشافي دمشق عن عمر ناهز الـ70 عاماً.

وجاء في برقية تعزية من أبناء الجولان المحتل: إن الامة فجعت اليوم برحيل مناضل قومي لم يترك الخندق يوماً وخاض معارك الأمة جميعها بالكلمة والسلاح وكان من أوائل الأوفياء لسورية في حربها ضد الإرهاب.

وأكد أبناء الجولان في برقيتهم أن درب النضال لم ولن ينتهي إلا بتحرير فلسطين والجولان من الاحتلال الصهيوني مشيرين إلى أن مواقف الراحل نقشت في قلوب وعقول كل شرفاء الأمة.

يذكر أن النقاش المعروف بمواقفه القومية الداعمة لسورية وللقضية الفلسطينية ولد في بيروت عام 1951 وانضم إلى العمل الطلابي والتنظيمي اللبناني وهو منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

«سانا»