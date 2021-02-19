الصحة: 49 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 82 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 82 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15094 شفيت منها 9064 وتوفيت 994 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الجمعة 19 شباط 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

25 في اللاذقية

17 في دمشق

6 في طرطوس

1 في حلب

الشفاء:

16 في حلب

15 في دمشق

11 في اللاذقية

10 في حمص

9 في طرطوس

9 في ريف دمشق

4 في السويداء

4 في درعا

4 في حماة

الوفاة:

3 في دمشق

1 في حلب