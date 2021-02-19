114 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 114 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّن مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في التحيتا وقرب شارع الخمسين وتحليق 31 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والفازة والجبلية والدريهمي والجاح.

في غضون ذلك أصيب مدني يمني بقصف لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة.

وأشار موقع «المسيرة نت» إلى أن قوى العدوان السعودى استهدفت بالنيران الرشاشة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.