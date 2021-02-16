موسكو: فرض عقوبات أحادية الجانب على الدول يثير (قلقاً خاصاً)

انتقدت روسيا مجدداً فرض بعض الدول عقوبات أحادية الجانب على الدول الأخرى في ظل ظروف تفشي وباء فيروس كورونا مؤكدة أن هذا الأمر يشكل خروجاً وغياباً عن القانون الدولي.

وقالت المسؤولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا خلال جلسة للجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة إنه حتى في ظروف الوباء العالمي هناك عقوبات أحادية الجانب مفروضة على 20 بالمئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون أن يتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت زابولوتسكايا أن فرض إجراءات إجبارية أحادية الجانب غير مبنية على القانون الدولي وفي غياب قرار من مجلس الأمن الدولي أو إضافة للإجراءات التي اتخذها “يثير قلقاً خاصاً”.

ولفتت إلى أن هذه العقوبات تتسبب بحرمان الدول التي تفرض عليها من إمكانيات الوصول إلى آليات الاقتراض والأسواق الخارجية ما قد يدفعها إلى شفا الهاوية ويحرمها من الموارد الضرورية لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية أمام مواطنيها معبرة عن دعم روسيا لمقترح إيران بشأن صياغة المبادئ الأساسية لتفادي القيود أحادية الجانب وتقليص فاعليتها والتعويض عن الخسائر الناجمة عنها.

وتواصل روسيا التعبير عن رفضها الإجراءات أحادية الجانب على الدول وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدد في أيلول الماضي التأكيد على رفض بلاده وإدانتها الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية موضحاً أن ما يسمى قانون قيصر والإجراءات الغربية الأخرى ضد سورية أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين على عكس ما يزعم الغرب.

«سانا»