الصحة: 45 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 72 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 72 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية وصل حتى الآن 14951 شفيت منها 8826 وتوفيت 984 حالة.

وحسب الوزارة، فإن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الثلاثاء 16 شباط 2021 كما يلي:

الإصابات:

٢٢ في اللاذقية

٧ في القنيطرة

٦ في ريف دمشق

٥ في دمشق

٣ في حمص

٢ في حلب

الشفاء:

١٥ في حلب

١٢ في دمشق

١٠ في حمص

٨ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٧ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

٤ في درعا

الوفاة:

٢ في دمشق

١ في حلب