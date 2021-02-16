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الثلاثاء,16 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
العراق.. القبض على إرهابي في صلاح الدين
لافرنتييف: لا بد من القضاء على الإرهاب في سورية ولا حلول وسطى مع الإرهابيين
افتتاح اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/2/16 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق : غابة الأسد– محيط أكاديمية الأسد – السفيرة بحلب من الساعة 09,0...
الدفاع الروسية: رصد 35 اعتداء لإرهابيي «النصرة» في منطقة خفض التصعيد بإدلب
العدوان السعودي يجدد استهدافه أحياء اليمن
بيلوسي: تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب الكابيتول
الاحتلال يعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة
صالح: استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً
روسيا تجدد دعمها لحل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
16 شباط , 2021
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