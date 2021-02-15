الدفاع الروسية: رصد 35 اعتداء لإرهابيي «النصرة» في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية نفذت 35 اعتداء جديداً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان: تم رصد 19 اعتداء من قبل تنظيم «جبهة النصرة» داخل محافظة إدلب و12 في اللاذقية وعمليتين في كل من حلب وحماة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أمس معلومات عن تحضير التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب لفبركة جديدة باستخدم السلاح الكيميائي بهدف اتهام القوات الحكومية السورية.

«سانا»