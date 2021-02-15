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صالح: استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً إجرامياً.

وقال صالح قوله في تغريدة له على تويتر اليوم نقلتها وكالة الأنباء العراقية:  إن استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً اجرامياً يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين مشيراً الى أن الخيار الوحيد أمام العراقيين هو تعزيز الجهود لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.

وأصيب عدد من الأشخاص في وقت سابق اليوم إثر استهداف محيط مطار أربيل الدولي شمال العراق بعدد من الصواريخ.

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