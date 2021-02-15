بيلوسي: تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب الكابيتول

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الماضي.

وقالت بيلوسي في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «من أجل حماية أمننا ستكون خطوتنا التالية تشكيل لجنة خارجية مستقلة شبيهة بلجنة أحداث 11 أيلول للتحقيق والكشف عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السادس من الشهر الماضي على مجمع الكابيتول».

ودعت بيلوسي في السابق إلى تشكيل مثل هذه اللجنة وقالت إنها «تعتقد أن هناك حاجة إليها».

«سانا»