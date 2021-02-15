الصحة: 43 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 75 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 75 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 14906 شفي منها 8754 وتوفي 981 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الاثنين 15 شباط 2021:

الإصابات :

٢٢ في اللاذقية

١٤ في دمشق

٤ في طرطوس

٣ في درعا

الشفاء :

١٤ في حلب

١٣ في دمشق

١١ في حمص

٩ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٧ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٥ في حماة

٤ في درعا

الوفاة :

١ في دمشق

١ في طرطوس

١ في حلب