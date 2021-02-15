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الإثنين,15 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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192 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
وزير الخارجية الطاجيكي: سورية مستعدة للمساعدة بإعادة عائلات الإرهابيين الطاجيك إلى بلادهم
لافروف سيناقش مع بيدرسن حل الأزمة في سورية
استشهاد رجل وطفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حلب
الاحتلال الأمريكي ينقل تعزيزات من قاعدته في مطار خراب الجير إلى الهول في ريف الحسكة
جنرال تركي متقاعد: أردوغان يشكل خطراً على الجميع
الجيش اليمني يستهدف مطاري جدة وأبها السعوديين
ميليشيا "قسد" تختطف 10 معلمين لتدريسهم المناهج الحكومية في الحسكة
ألمانيا توجه اتهامات لـ 5 طاجيكيين بالانتماء لـ "داعش" الإرهابي
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لقطة اليوم
تحذير!!!
لقطة اليوم
تحذير!!!
في
15 شباط , 2021
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مصدر عسكري:
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