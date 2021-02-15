لا شك أن الإعلام، بمختلف أشكاله، يلعب دوراً محورياً مهماً وإيجابياً في مختلف جوانب حياة الشعوب؛ فهو، على سبيل المثال لا الحصر، يساعد على رفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع، وعلى نقل وتبادل الحضارات والثقافات بين الشعوب، وتعزيز العلاقات الإنسانيّة... المزيد ←