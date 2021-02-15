للمرة الثانية.. الإسكان تفتح باب الاكتتاب على المساكن البديلة

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية على مساكن بديلة للشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين في نطاق محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى.

المؤسسة وفي بيان لها أوضحت: «يبدأ الاكتتاب على المساكن كل حسب فئته ومساحة المسكن المحددة اعتباراً من 1/3/2021 وحتى 31/3/2021».

وبينت المؤسسة أن الإعلان يشمل أيضاً الشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق رقم 2578ص39 ق تاريخ 14/1/2021 مشيرة الى أنها دعت المستفيدين من الإعلان للمبادرة إلى استكمال إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى وفق المواعيد المحددة لهم.

«سانا»