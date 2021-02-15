لافروف سيناقش مع بيدرسن حل الأزمة في سورية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن يوم الخميس المقبل الحل السياسي للأزمة في سورية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي في الثامن عشر من الشهر الجاري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ,مشيرة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا التسوية السياسية في إطار عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف ونتائج الاجتماع الدولي حول سورية الذي سيعقد في سوتشي يومي الـ 16 و17 من الشهر الجاري.

وتعقد يوم غد وبعد غد الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية في مدينة سوتشي الروسية.

«سانا»