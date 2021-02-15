الاحتلال الأمريكي ينقل تعزيزات من قاعدته في مطار خراب الجير إلى منطقة الهول بريف الحسكة

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية من قاعدتها في خراب الجير بريف المالكية إلى قواتها المنتشرة في الهول 40 كم شرق محافظة الحسكة.

وقالت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا: إن 55 آلية من شاحنات وصهاريج وناقلات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من قاعدة خراب الجير واتجهت إلى مدينة الهول في ريف الحسكة الشرقي سالكة الطريق السياسي باتجاه قواعد الاحتلال في دير الزور.

وتنتشر في مناطق الجزيرة السورية عدة قواعد أقامتها قوات الاحتلال الأمريكي وتمركزت في حقول النفط والغاز بقصد سرقتها وتشهد هذه القواعد عمليات تعزيز متواصلة عبر نقل جنود ومعدات عسكرية إليها من شمال العراق.