العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق السكنية فى عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين والبنىالتحتية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى يمنى قوله إن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة وثماني غارات على محافظة مارب طالت مديريتي صرواح ومدغل كما شن الطيران التجسسي 13 غارة في محافظة الحديدة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار هناك.

ويواصل النظام السعودى عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلالاف من الضحايا ودماراً هائلا في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»