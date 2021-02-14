نائب لبناني: المقاومة بجهوزية تامة لردع أي عدوان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسين جشي أن المقاومة اليوم باتت أكثر قوة وعزماً وتسليحاً وإصراراً على مواجهة اعتداءات العدو الإسرائيلي.

وقال جشي في كلمة اليوم في البقاع: إن الأعداء اعتقدوا أن باستطاعتهم إطفاء نور وروح المقاومة وإذا بهم يواجهون المقاومين أكثر ثباتا وإيماناً وتمسكا بنهج المقاومة مؤكداً أن معادلة الردع ستبقى قائمة وأن المقاومة حالياً على جهوزية تامة لردع أي عدوان.

ودعا جشي البعض إلى عدم المراهنة على الخارج سواء استقواء أم استجداء ليحصل على ما يريد محذراً من أن الأطراف الخارجية تعمل لمصالحها.

«سانا»