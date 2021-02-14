حزب مصري يدين جرائم ميليشيا«قسد»بحق الشعب السوري

أدان حزب شباب مصر ممارسات ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحق أبناء الشعب السوري واعتبرها جرائم حرب.

وقال رئيس الحزب السيد العادلي في تصريح لمراسل «سانا» بالقاهرة: إن ميليشيا «قسد» ترتكب جرائم حرب بحق الأهالي في مدينة الحسكة التي يعاني المواطنون فيها من الجوع والعطش نتيجة تعمد«قسد» قطع المياه، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ الأبرياء.

وأكد أن الصمت الغريب من جانب أوروبا وأمريكا تجاه جرائم «قسد» محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، محذراً من مخططات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي تدعم هذه الميليشيا وانتهاكاتها.

وجدد العادلي رفض الحزب حصار ميليشيا «قسد» وعمليات الاغتيالات والنهب والسلب التي تقوم بها خدمة للمحتل الأمريكي مشدداً على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال.