عالمياً.. أكثر من مليونين و398 ألف وفاة بكورونا

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وحتى الآن المليونين و398 ألفاً، فيما اقترب عدد الإصابات من 109 ملايين.

وبيّن موقع وورلد ميترز الأمريكي في آخر إحصائياته أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغت حتى الآن 108930602 حالة وعدد الوفيات 2398940 فيما وصلت إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 80943008.

وتبقى الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 493195 وفاة من أصل 28143654 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 155653 وفاة من أصل 10898663 إصابة، ثم البرازيل ثالثاً بتسجيل 237601 حالة وفاة من أصل 9765694 إصابة.