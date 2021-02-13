«الشيوخ الأمريكي» يمتنع عن إدانة ترامب

امتنع مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم عن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني الماضي.

وأيد 57 عضواً في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضواً ما يعني عدم توافر أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس السابق بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن زعيم الجمهوريين الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل رفضه نتيجة التصويت التي برأت ترامب معتبراً أن الرئيس السابق «مسؤول عن الاعتداء على مبنى الكونغرس في الـ 6 من كانون الثاني الماضي» موجهاً انتقاداً لاذعاً للأخير ومؤكداً أن تصرفاته أدت إلى ذلك الاعتداء.

وفي كلمة له عقب التصويت قال ماكونيل: «لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم» مضيفاً: «المعتدين على مبنى الكونغرس كانوا يحملون رايات ترامب ويعلقون أعلامه ويصرخون بالولاء له»، ولوح ماكونيل باحتمال أن يواجه ترامب «اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه».

ووافق المجلس في وقت سابق اليوم على قبول شهادة عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهورية جايمي هيريرا بيوتلر بعدما نشرت بياناً بشأن أحداث السادس من كانون الثاني الماضي.

وكانت هيريرا بيوتلر من بين عشرة نواب جمهوريين صوتوا لصالح عزل ترامب في مجلس النواب وقالت في بيانها: «إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي اتصل بترامب أثناء الاعتداء وحثه على دعوة المحتجين للمغادرة».

وفي وقت سابق اليوم، كشفت شبكة “سى ان ان” الإخبارية أن ترامب رفض دعوات نواب من حزبه الجمهورى لإيقاف مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثانى الماضي.