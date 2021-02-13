233 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 233 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله: إن “من بين الخروقات محاولة تسلل قرب شارع الـ 50 و8 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية”.

وشملت خروقات قوى العدوان أيضاً تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والفازة والجبلية والدريهمي و55 خرقاً بقصف مدفعي و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

العدوان السعودي يجدد استهدافه الأحياء السكنية

وفي السياق ذاته، جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين والبنى التحتية.

ونقل الموقع عن مصدر أمني يمني قوله اليوم: إن طيران العدوان السعودي شن 10 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب وخمس غارات على مديريات الظاهر في محافظة صعدة وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.