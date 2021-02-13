حزب تركي: نظام أردوغان زود الإرهابيين في سورية بالأسلحة والذخائر

جدد حزب الشعب الجمهوري التركي التأكيد على أن النظام التركي برئاسة رجب أردوغان زود التنظيمات الإرهابية في سورية بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني مندداً في هذا السياق باعتقال مخابرات هذا النظام كل من ساهم في فضح ذلك.

وقال نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسمه فائق آوزتراك إن أردوغان أمر المخابرات بنقل الأسلحة والمعدات الحربية إلى التنظيمات الإرهابية وأقدم في الوقت ذاته على وضع كل الذين فضحوا هذه العملية في السجن مشيراً بذلك إلى مساعي أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية من جديد عن أنيس بربر أوغلو الذي فضح عمليات تزويد الإرهابيين في سورية بالأسلحة والعتاد.

وحكمت إحدى محاكم اسطنبول في حزيران 2017 بالسجن لمدة 25 عاماً بحق البرلماني أوغلو وأمرت باعتقاله بعد أن اتهمته بالخيانة والتجسس لإعطائه صور الشاحنات التي تحمل الأسلحة للإرهابيين في سورية لصحيفة جمهورييت في أيار 2015، ولكن المحكمة الدستورية قررت إخلاء سبيله وأعيد انتخابه لعضوية البرلمان في عام 2018.

وأضاف آوزتراك أن أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” يعرقلون عودة بربر أوغلو الى البرلمان على الرغم من قرار المحكمة العليا التي أمرت بذلك.

وحكمت أيضاً إحدى محاكم أضنة في كانون الثاني العام الماضي بالسجن لفترات تترواح بين 22 شهراً والسجن المؤبد بحق 27 من الضباط والقضاة ووكلاء النيابة بعد أن حمّلتهم مسؤولية توقيف وتفتيش شاحنات المخابرات التركية التي كانت تنقل الأسلحة والمعدات الحربية ضمن صناديق الأدوية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية في كانون الثاني عام 2014.

«سانا»