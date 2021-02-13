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الأحد,14 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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233 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
حزب تركي: نظام أردوغان زود الإرهابيين في سورية بالأسلحة والذخائر
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39 عاماً على الإضراب ضد قرار «الضم» الباطل.. أهلنا في الجولان السوري المحتل أكثر تشبثاً بأرضهم وإصراراً على مقاومة الاحتلال ومخططاته
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لقطة اليوم
متجذرون
لقطة اليوم
متجذرون
في
13 شباط , 2021
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