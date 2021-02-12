البيت الأبيض: لا خطط للاتصال مع السعودية وهناك مراجعة لسياستنا معها

أعلن البيت الأبيض اليوم إنه لا توجد لدى الإدارة الأمريكية “خطط للاتصال” مع النظام السعودي.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي بأنه “لم يتم التخطيط لإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان” مضيفة: “من الواضح أن هناك مراجعة لسياستنا من حيث صلتها بالسعودية، لا أعلم بخطط لاتصال معها”.

إلى ذلك ذكرت مجلة فورين بوليسي أن جماعات عديدة في الولايات المتحدة تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع السعودية والإمارات.

وقالت المجلة إن “أول خطوة اتخذها بايدن في السياسة الخارجية مثلت تحولا بـ 180 درجة في العلاقات مع السعودية حيث قطع الدعم العسكري لها في اليمن وجمد صفقات أسلحة معها” مضيفة إن “الجماعات التقدمية في الولايات المتحدة رحبت بكل هذه الخطوات لكنها ترى أنها ليست كافية فهناك 40 جماعة وعدد كبير من الأفراد المؤثرين طالبوا بايدن بإلغاء صفقات سلاح تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مع السعودية والإمارات وبشكل دائم”.

وذكرت المجلة أن رسالة بعثت إلى الإدارة الأمريكية احتوت على “دعوة لبايدن إلى أن يلغي 28 صفقة سلاح لدول الخليج وبقيمة 36.5 مليار دولار وبما فيها مقاتلات أف 35 للإمارات وقنابل للسعودية تستخدم في اليمن”.

وكان بايدن دعا في الرابع من الشهر الجاري إلى “إنهاء الحرب المستمرة” في اليمن معلناً عزمه وضع حد لدعم بلاده لتحالف العدوان السعودي ولمبيعات الأسلحة الأميركية له حيث يشن يشن النظام السعودي بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها عدواناً على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»