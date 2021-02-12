فريق الدفاع عن ترامب يعتبر مساءلته «انتقاماً سياسياً»

قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفاعهم لتبرئته من اتهامات التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي معتبرين أن مساءلته «انتقام سياسي» من الديمقراطيين.

ونقلت «رويترز» عن المحامي مايكل فان دير فين قوله: «إن المساءلة أمام مجلس الشيوخ هي إجراء غير عادل وغير دستوري وعمل من أعمال الانتقام السياسي» في تأكيد على الاستقطاب الذي تعيشه الولايات المتحدة بين الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين.

وطالب المدعون الديمقراطيون أمس أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدانة ترامب «بعدم الأهلية» بسبب تحريضه أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول محذرين من أنه «سيقوم بالأفعال نفسها في حال عودته إلى السلطة».

وتبدو نتيجة محاكمة ترامب، وفق خبراء، محسومة سلفاً لمصلحة تبرئته، إذ إن إدانته تتطلب أغلبية الثلثين وهو أمر يبدو حصوله شبه مستحيل في ظل الانقسام الواضح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ورغم احتمال تصويت عدد من الجمهوريين لإدانة ترامب إلا أنه من الصعب بلوغ العدد المطلوب وهو “67 نائباً”، وتالياً، فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجدداً.