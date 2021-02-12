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النائبة دالي: الأوروبي يستخدم قضية نافالني لتأجيج المواجهة مع موسكو

أكدت عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندية كلير دالي أن الاتحاد الأوروبي يستخدم قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني لتأجيج المواجهة الجيوسياسية مع موسكو خدمة للمجمع الصناعي العسكري.

وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي استهجنت دالي التصرف الأوروبي تجاه موسكو على خلفية نافالني وقالت: “لو كان نافالني اعتقل ليس في روسيا بل في أي دولة أخرى لما كنتم ناقشتم أمره هنا بين هذه الجدران”، مشيرة إلى أن القضية “ليست في نافالني وحقوق الإنسان”.

وانتقدت دالي المعايير الأوروبية في استحضار مسألة نافالني والسكوت عن قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي فضح المخططات والمؤامرات الأمريكية.

وطالبت دالي بالتعاون مع روسيا ومشاركتها الحوار بدلاً من “قرع طبول الحرب معها”.

«سانا»

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