عراقجي: لا قيمة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر عن إيران

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا قيمة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر الأميركي الجائر عن إيران.

وقال عراقجي اليوم:«على أمريكا رفع كل أنواع الحظر الذي ألغي بموجب الاتفاق النووي والذي فرضه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق».

ودعا عراقجي إلى تطبيق فعلي لإلغاء الحظر على إيران قبل عودتها عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي وقال: «ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك إذ لا يهم طهران فقط التوقيع على رفع الحظر وينبغي لمس الأثر العملي لإلغائه».

«سانا»