حلب.. إعادة تشغيل خط رسم العبود

تبدأ شركة النقل الداخلي في حلب يوم الأحد القادم بإعادة تشغيل خط رسم العبود (كويرس) انطلاقاً من ساحة الجامعة.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس حسين سليمان أنه سيتم تسيير باص إلى منطقة رسم العبود (كويرس) من خلال ثلاث رحلات يومياً في باصات النقل الداخلي لتأمين نقل الركاب ضمن هذا المحور في ريف حلب الشرقي والذي يلبي احتياجات العاملين والمواطنين وذلك وفق المواعيد التالية: من ساحة الجامعة في الساعة السابعة صباحاً من ساحة الجامعة ومن رسم العبود الثامنة صباحاً والساعة الحادية عشر صباحاً ومن رسم العبود الثانية عشر والواحدة والنصف ظهراً من ساحة الجامعة والثانية والنصف ظهراً من رسم العبود.