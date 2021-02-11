حاتمي: إيران حققت الاستقلال الدفاعي الكامل

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن إيران حققت من خلال الجهود التي بذلتها الاستقلال الكامل في المجال الدفاعي.

وقال العميد حاتمي في كلمة له اليوم في محافظة زنجان شمال غرب إيران “لا أحد يستطيع اليوم أن يضع قيوداً أمامنا في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات والاستقلال الدفاعي وهذا الأمر لايتحمله العدو” مشدداً على أن الاستقلال الدفاعي هو الشرط الأساس لتحقيق الاستقلال على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وبين العميد حاتمي أن الحظر وممارسة الضغوط على إيران مصيرها الفشل موضحاً أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستقلال الاقتصادي.

«سانا»