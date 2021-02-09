ترميم منازل متضررة من الإرهاب في ريف اللاذقية

أدرجت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة اللاذقية ترميم 50 منزلاً في بلدات ربيعة وقسطل معاف وبللوران من قبل مديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبينت المهندسة هالة أحمد مديرة مكتب الإغاثة في أمانة المحافظة لـ(تشرين) أنه سيتم قريباً تسليم 34 منزلاً في مزرعة ساقية الكرت و26 منزلاً في مزرعة وادي شيخان التابعتين لبلدة وطى الخان في منطقة الحفه بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل لها واستكمال مشروع تأهيل 69 منزلاً في مزرعتي وادي الشيخان وجبل النوبة ومزارعها وتمت الموافقة أيضاً على إدراج ترميم 75 منزلاً في بلديتي بابنا والقادسية بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأضافت أحمد: استناداً لكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تم الإعلان عن ترميم 50 منزلاً في التجمعات السكنية التابعة لبلدة ربيعه بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وكل أعمال الترميم مجانية من التسجيل وحتى التسليم، و يتم حالياً التقييم بكل مناطق الريف الشمالي المتضرر بسبب الإرهاب والتي يمكن الوصول إليها لتدخل حيز التنفيذ هذا العام بعد الحصول على الموافقات اللازمة .. لافتة إلى أن أعمال تأهيل منازل متضررة جزئياً في الريف الشمالي التي نفذت بين عامي 2016- 2020 بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد شملت 64 تجمعاً سكنياً وقرية تتبع لـ11 وحدة إدارية هي وطى الخان، عرامو، عين الوادي، بابنا، ميسلون، كفريه، مشقيتا، بللوره، سلمى، قسطل معاف، ربيعة.

وبلغ العدد الإجمالي للمنازل المرممة 1744 منزلاً وبعض التجمعات السكنية استهدفت أكثر من مرة وبأكثر من مشروع بحيث تغطي احتياجات العائدين بأعوام مختلفة في وادي الشيخان – العوينات – بكاس –دفيل – الزنقوفة – بيت الشكوحي – شير القاق .. وكانت هذه البلدات قد تعرضت لاعتداءات إرهابية قبل أن يحررها الجيش العربي السوري وبدء عودة المهجرين إليها.