رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل حكومته الجديدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل حكومته الجديدة مشيراً إلى أنها جاءت بالتوافق لمنع البلاد من الإنهيار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله في مؤتمر صحفي اليوم أن التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي عبر نقاشات استمرت لمدة ثلاثة أشهر بغرض المحافظة على السودان من الإنهيار نظراً لما يدور في المحيط الإقليمي من تهديدات مشيراً الى أنه يراهن على النموذج السوداني في المحافظة على البلاد من الإنهيار رغم المشكلات والصعاب.

وفي السياق ذاته اعتمد مجلس السيادة الانتقالي خلال اجتماع له الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة وفق ما أعلن عضو المجلس محمد حسن التعايشي اليوم.

وقال التعايشي إن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.